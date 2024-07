Lina Eržen ostala na kopnem

"Dan je bil namenjen čakanju, sicer pa je bilo zanimivo, kar je bilo veliko publike in je zelo navijala za nas. Potem smo bili nekaj časa na vodi, a veter je 'ugasnil' in potem nismo tekmovali. Poslali so nas še na kopno, kjer smo čakali še kaki dve uri, preden so tekmo dokončno odpovedali. Za ponedeljek je tudi napovedano tako kot danes, malo vetra, naslednje dni pa naj bi bilo vetra več in se že veselim tekmovanj," je povedala Eržen.

"Občutku so na OI drugačni kot na kateri drugi tekmi. Ampak zato so igre zame zame še bolj posebne. Zelo se veselim naslednjih tekem tu. Led sem prebila in mi bo lažje," je o svojem olimpijskem prvencu dodala tekmovalka iz Planine pri Postojni.

Tekmovanje v razredu IQFoil oziroma na jadralni deski, ki je na letošnjih igrah nadomestil razred RS:X, se bo tako začelo v ponedeljek ob 12. uri.