Lina Eržen zadovoljna po prvih regatah

Slovenska jadralka na deski Lina Eržen je dočakala prvi nastop na olimpijskih igrah. Po tem, ko so v nedeljo odpadle vse štiri predvidene regate v razredu IQFoil zaradi prešibkega vetra, so prireditelji v Marseillu danes vendarle izpeljali dva plova. Eržen se je dobro odrezala, zasedla 14. in 13. mesto, tako da je v skupni razvrstitvi na 13. mestu.