Lahko Lyles v Parizu poruši katerega izmed Boltovih rekordov?

Dosežek bi mu sicer lahko preprečil rojak Christian Coleman , ki ga je letos že premagal v teku na 60 metrov na svetovnem dvoranskem prvenstvu v Glasgowu s časom 6,41. A Lyles je na mitingu Diamantne lige v Londonu tik pred pariškimi igrami zmagal in dosegel osebni rekord v teku na 100 metrov, kar kaže na stopnjevanje forme pred odločilnimi trenutki v mestu luči.

Noah Lyles je velik občudovalec jamajškega šampiona Usaina Bolta , zato je njegova velika želja, da bi podrl njegova svetovna rekorda v teku na 100 in 200 metrov. "Vedno sem vedel, da sem najhitrejši človek na svetu, zato nameravam postaviti nov svetovni rekord na obeh razdaljah," je dejal po prvenstvu v Budimpešti.

Noah Lyles in Christian Coleman

Pred časom je Lyles sicer veljal predvsem za specialista v teku na 200 metrov, krajši sprinterski razdalji pa se je posvetil šele v zadnjih sezonah in sadove svojega dela požel lani v Budimpešti. Precej je napredoval tudi v teku na 60 metrov. Če je njegov osebni rekord leta 2022 znašal 6,55, je letos februarja na ameriškem državnem prvenstvu v Bostonu tekel že 6,43, s čimer se je približal dosežku Bolta.

Usain Bolt si trenutno lasti svetovne rekorde na 100 metrov (9,58), 200 metrov (19,19) in v štafeti 4 x 100 metrov (36,84).

Športno kariero je Lyles začel kot telovadec, a se je pri 12 letih odločil za atletiko, ki mu je bila položena v zibko, saj sta bila atleta tudi njegova starša. Prvi večji uspeh je dosegel leta 2014, ko je zmagal v teku na 200 metrov na mladinskih olimpijskih igrah v Nanjingu. Istega leta je na omenjeni razdalji osvojil še srebro na svetovnem prvenstvu do 18 let.

Uspehi na športnem področju so mu omogočili tudi uspešno poslovno kariero, saj je pred časom podaljšal pogodbo z opremljevalcem Adidas vse do olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu. Po nekaterih namigovanjih naj bi bila pogodba še donosnejša od tiste, ki jo je leta 2013 s Pumo podpisal Bolt in mu je letno prinesla okrog 10 milijonov dolarjev.

Leta 2020 je Lyles presenetil javnost z razkritjem, da ima težave z duševnim zdravjem, s čimer je kot eden prvih močno prispeval k destigmatizaciji omenjene problematike v športu.

Za 27-letnika s Floride bodo to sicer druge olimpijske igre. Pred tremi leti v Tokiu se je moral zadovoljiti zgolj z bronom v teku na 200 metrov.