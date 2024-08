Marinič po porazu: V dvorani so se mi skoraj ulile solze

Enej Marinič je odločno začel obračun, a je predstavnik Turčije že kmalu prevzel pobudo ter si priboril po minuti in pol v enem od protinapadov prednost. Mariborčan, ki je v sredo praznoval 26. rojstni dan, se je nato odprl in iskal izenačenje. A mladinski svetovni podprvak in nosilec kolajn z grand slamov je znal obdržati prednost, še več, po dodatni minuti boja je dvoboj z atraktivnim metom tudi predčasno dobil.

"Ne glede na mladost je Turek izkušen. Je tudi izreden talent in marsikoga je že premagal. Pripravil sem se na njega, jaz sem iskal svojo priložnost, dobro sem ga držal pod pazduho, a zna se zagraditi, podrl sem ga tudi z nogami, a ni šlo do konca. Nato me je dvakrat vrgel na težo, drugega meta res nisem pričakoval, jaz sem se moral odpreti, on pa me je presenetil. Bil je boljši. Gre za 23. tekmovalca na svetovni jakostni lestvici, zelo neugoden je zame tudi, ker je levičar, a vedeti je treba, da lahkega tekmeca ni, na blazini so le najboljši tekmovalci na svetu," je po dvoboju dejal reprezentant Branika, ki so ga na tribunah podpirali tudi starši in partnerka.

Brez oklevanja pa je Marinič priznal tudi, da je bil dan ne glede na poraz prav sanjski: "Seveda mi je žal, da sem izgubil in seveda poraz peče. A vse to je lažje, ker sem z olimpijskim nastopom uresničil enega od svojih ciljev in nastopil na tej tekmi. Potem veš, zakaj si šel skozi vse te treninge in saniral poškodbe. Uresničile so se mi otroške sanje. In pred borbo so se mi ob vsem tem skoraj ulile solze, saj sem res doživljal sanjski teden. To si bom zapomnil do konca življenja in o tem nekoč govoril vnukom."

Vsaj za letos je sezona za Mariniča končana, saj pravi, da nujno potrebuje premor in da mora pozdraviti kar nekaj poškodb.