Matic Ian Guček v repasaž teka na 400 m z ovirami

Guček julija po evropskem prvenstvu v Rimu, kjer je bil sedmi, zaradi vnetja tetive ni treniral po predvidenem načrtu. V Rimu je 20-letni član celjskega Kladivarja v polfinalu prvenstva stare celine izboljšal državni rekord (48,34). Tokrat je bil precej pod tem dosežkom in se tudi ni spustil pod mejo 50 sekund. V začetku ciljne ravnine je bil sicer še v boju za četrto mesto, nato pa je popustil.

"Čas, ki sem ga dosegel, je bil zelo slab. Ampak glede na to, kar se je dogajalo v zadnjem mesecu zaradi poškodbe z ahilovo tetivo, sem vesel, da sem lahko sploh nastopil. A je bilo to daleč od mojih sposobnosti. Poseben občutek je bil nastopiti pred tako veliko publiko na olimpijskih igrah, vse to je tudi motivacija za naprej. Začel sem hitro, ker na drugačen način ne moreš pridobivati časa v tej disciplini. Sem šel na vse ali nič, a danes mi na koncu ni ostalo dovolj moči. V svojem drugem teku na olimpijskih igrah pričakujem boljši izid," je povedal Guček, ki je pred dvema letoma postal mladinski svetovni podprvak.

V skupini je z 48,82 sekunde zmagal drugi na svetovni lestvici in tudi drugi najhitrejši v zgodovini na nizkih ovirah Benjamin Rai iz ZDA, srebrn na prejšnjih olimpijskih igrah v Tokiu ter dvakrat drugi in bronast na prejšnjih treh svetovnih prvenstvih. Na prejšnjem svetovnem prvenstvu in na olimpijskih igrah v Tokiu je bil tudi član zlatih štafet na 4 x 400 m.

Drugi v skupini je bil Jamajčan Jaheel Hyde (49,08), lanski vseameriški prvak, tretji pa Kyron McMaster z Britanskih deviških otokov. Aktualni svetovni podprvak in četrti na olimpijskih igrah v Tokiu se je s 49,24 sekunde kot zadnji neposredno uvrstil v polfinale. Četrti je bil z 49,34 sekunde Šved Carl Bengtstrom, bronast pred mesecem in pol na evropskem prvenstvu.