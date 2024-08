Mavsar: Proti Švedinjam na vse ali nič za četrtfinale

Slovenske rokometašice so se dva dni po visokem porazu z Nemčijo dobro odzvale v obračunu s favorizirano Norveško. Čeprav so večkratnim olimpijskim prvakinjam morale priznati premoč, je sama igra izbrank selektorja Dragana Adžića vnovič takšna, ki obeta srdit boj za uvrstitev v četrtfinale olimpijskega turnirja. Za to pa bo potrebno na zadnji tekmi skupinskega dela v soboto premagati Švedsko ter upati na poraza Nemčije in Južne Koreje.