MOK odgovarja: 'Spol in starost na podlagi potnega lista'

Dvoboj prvega kroga ženske kategorije do 66 kg med Imano Khelif in Italijanko Angelo Carini je bil porinjen v središče dogajanja na igrah, potem ko je Italijanka v solzah in okrvavljena predala dvoboj po zgolj 46 sekundah, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Carini se je z dvoboja umaknila po dveh prejetih udarcih v obraz. Po koncu je zavrnila rokovanje z nasprotnico in se zgrudila v joku na sredini ringa. "Pogosto se borim v reprezentančnih akcijah. Treniram z bratom. Pogosto se borim z moškimi, ampak tokrat je preveč bolelo," je o prejetih udarcih dejala 25-letna Italijanka. Njena reakcija je na spletu sprožila polemiko, ki grozi, da bo popolnoma zasenčila igre v Parizu, je dodala AFP. Glede dogajanja v boksarskem ringu v Parizu pa so se oglasile številne znane osebnosti po svetu.

Alžirska predstavnica v boksu na letošnjih OI v Parizu Imane Khelif je po predaji dvoboja Italijanke Angele Carini prišla do uvodne zmage. FOTO: AP icon-expand

V središču razprave je, ali je prav, da Khelif in Tajvanka Lin Yu-Ting, ki se bori v kategoriji do 57 kg, nastopata v ženski konkurenci. Obema je Mednarodna boksarska zveza (IBA), ki ji je Mok sicer zaradi korupcije in drugih nepravilnosti leta 2023 dokončno odvzel status krovne zveze, lani prepovedala nastop na svetovnem prvenstvu zaradi neuspešnih testov spola. Boksarki sta sicer pred tem nastopili v ženski konkurenci na olimpijskih igrah pred tremi leti v Tokiu. IBA je svojo odločitev glede nastopa na SP pojasnila v izjavi v sredo: "Športnici nista opravljali testa testosterona, ampak jim je bil predpisan drug priznan test, pri čemer podrobnosti ostajajo skrivnost."

Turnir v Parizu zaradi izključitve IBA poteka pod okriljem Moka, ki je v četrtek znova zagovarjal odločitev, da dovoli nastop obema boksarkama. Tiskovni predstavnik krovnega olimpijskega gibanja Mark Adams je pred dnevi pojasnil, da sta obe "v potnih listih predstavljeni kot ženski". Po njegovih besedah vse boksarke na igrah v Parizu izpolnjujejo pogoje za nastop. Ob tem je poudaril, da je določanje meril ustrezanja določenemu spolu "neverjetno zapleteno" in da bi si vsi želeli, da bi bil odgovor vselej en sam, da ali ne. To pojasnilo ni prepričalo italijanske premierke Giorgie Meloni, ki je ob obisku italijanskih športnikov v Parizu dejala, da dvoboj ni bil enakopraven in da se ne strinja s politiko Moka glede tega. "Menim, da bi športnicam z moškimi genetskimi značilnostmi morali prepovedati nastop v ženskih kategorijah," je dejala članica skrajno desne stranke Bratje Italije.

S tem pa se je razprava na družbenih omrežjih zgolj začela. "Angela Carini je naredila prav, da je sledila svojemu notranjemu čutu in dala prednost svoji fizični varnosti, vendar ne ona ne druge športnice ne bi smele biti izpostavljene tovrstnemu fizičnemu in psihološkemu nasilju na podlagi svojega spola," je dejala posebna poročevalka Združenih narodov za preprečevanje nasilja nad ženskami Reem Alsalem. Oglasila se je tudi teniška legenda Martina Navratilova, ki je dejala, da gre za "obžalovanja vreden" primer in zatrdila, da je Khelif moški. Tudi v Sloveniji razprava ni šla mimo znanih osebnosti, oglasila se je celo predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je ob poobljavljenem posnetku konca dvoboja med Khelif in Carini zapisala: "Ni prav, absolutno ni prav. In to nima nobene zveze z enakostjo spolov. Absolutno nobene."

