Espargaro bi osvojil zlato v kolesarstvu, Martin pa v judu

"V kolesarstvu me ne more premagati nihče. Na motorju lahko izgubim proti kateremukoli izmed dirkačev razreda MotoGP, na kolesu pa je zgodba povsem drugačna," je povedal Aleix Espargaro, tudi ostali pa so bili soglasni, da bi lahko 35-letni Španec v kolesarstvu osvojil olimpijsko zlato. Če so se tukaj strinjali, pa so bili njihovi odgovori pri ostalih športih povsem različni.