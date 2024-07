Možič: Mislim, da ti da ta dvorana še kakšen centimeter več

"V novi dvorani je zares dober občutek, mislim, da ti da ta dvorana še kakšen centimeter skoka več, ko vstopiš noter. Čeprav smo v petek trenirali že ob osmi uri dopoldan, kar je za nas kar precej "huda" ura, glede na to, da smo se tudi zbudili že ob šesti uri dopoldan, nam je uspelo narediti en zares dober trening. Tako, da smo zelo veseli, kar se tega tiče. Na žalost je to edini trening, ki ga imamo v tej, veliki dvorani, toda mislim, da smo danes oddelali en dober posel," pove Rok Možič .

Slovenski odbojkarji so v Pariz pripotovali v sredo zvečer, v tem času pa opravili tudi že dva treninga. Z olimpijsko vasjo so se že dobro spoznali, razpoloženje je v slovenskem taboru tako na vrhuncu. Dobre volje ni pokvarila niti zgodnja jutranja ura, ko je že bil na sporedu petkov trening. Razumljivo, kajti popoldanske oziroma večerne ure so namenjene otvoritvi letošnjih poletnih olimpijskih iger.

Zadovoljni pa so tudi z vzdušjem, ki ga doživljajo v olimpijski vasi na drugi strani Pariza. "Olimpijska vas je zelo zanimiva. Zares veliko veliko odličnih športnikov, ki so v svojem športu na najvišjem nivoju, pa jih morda sploh ne poznaš. In verjetno tudi oni nas ne poznajo. Nasmeh. Ampak, ja, gre za zares ogromno zadevo, kot da bi eno manjše mesto v Sloveniji zgradili. Tako, da – ja, zares lepa izkušnja, mislim, da nam bi bilo zares žal, če ne bi bivali tukaj, ker kot vemo, so se nekateri športniki odločili, da bodo bivali v hotelu. Lahko rečem, da je to po eni strani sicer razumljivo, ker imaš verjetno boljše pogoje in si lahko bolj osredotočen na rezultat. V vasi je pa vseeno nekoliko drugače," še pove Možič.