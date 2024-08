Murray končal izjemno kariero: Tenisa nikoli nisem maral

Po zadnjem nastopu v vlogi tekmovalca je Murray dejal, da se je upokojil pod lastnimi pogoji. Nekdanji prvi igralec sveta se je upokojil po tem, ko sta z Danielom Evansom izgubila v četrtfinalu moških dvojic na Roland Garrosu. Ameriški par Taylor Fritz in Tommy Paul sta zadala udarec britanskemu paru z zmago s 6:2, 6:4 na polnem igrišču Suzanne Lenglen.

Daniel Evans in Andy Murray

"Ponosen sem na svojo kariero, svoje dosežke in to, kar sem vložil v šport. Očitno je bilo čustveno, saj je bilo zadnjič, ko sem odigral tekmovalni dvoboj. Toda zdaj sem resnično vesel. Zadovoljen sem, kako se je končalo" je dejal Murray in dodal, da je vesel, da je lahko nastopil na olimpijskih igrah.

Le nekaj ur po tem, ko je tekmovalni lopar odložil v kot, se je Murray pošalil z zapisom na omrežju X: "Tenisa tako ali tako nikoli nisem maral."