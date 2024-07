Na tekmo odbojke na mivki pridejo tudi zaradi spektakularnega selfija

Ne samo gledalci, tudi glavni akterji dogajanja, igralci odbojke na mivki so povsem navdušeni. Mnogi priznavajo, da si lepšega okolja ne gre zamisliti in da so zares veseli in ponosni, da so lahko del tega dogajanja. "Ravno tako pa to velja tudi za igralce. Navadno ekipe, ko pričnejo s treningom, so osredotočene povsem na izvedbo le-tega, tukaj pa je ravno obratno. Ko pride ekipa k nam na trening, najprej vpraša, če lahko odide na medijsko tribuno in se fotografira. Nato je šele čas za treniranje. To zelo veliko pove o tem prizorišču," še doda. Kje je nastala ideja in koliko časa je bilo potrebnega od zamisli do uresničitve, pa si poglejte v priloženem videoposnetku. Tam izveste tudi, kakšni sodelavci so Francozi in kaj je povzročalo največ težav.