Nadal na 'domačem terenu' klonil proti Đokoviću

Rafael Nadal je v Pariz pripotoval poškodovan, do začetka olimpijskih iger pa ni bilo jasno, če bo na igrišče sploh stopil. V soboto so ga teniški navdušenci v francoski prestolnici vendarle videli, ko je v dvojicah s Carlosom Alcarazom premagal Maxima Gonzalesa in Andresa Moltenija, dan kasneje pa se je dve uri in pol mučil z Martonom Fucsovicsem in v prvem krogu posameznih dvobojev slavil z 2:1 (6:1, 4:6, 6:4).

Tretji zaporedni tekmovalni dan mu je prinesel obračun proti Novaku Đokoviću, s katerim sta v teniškem svetu zaznamovala 21. stoletje. Srbski zvezdnik je bil pred obračunom v izraziti vlogi favorita in v prvem setu nadigral tekmeca ter ga dobil s prepričljivih 6:1.