Največ olimpijskih športnikov na milijon prebivalcev ima ... Slovenija

Najštevilčnejše so na letošnjih poletnih olimpijskih igrah zastopane ZDA, ki so v Pariz poslale kar 594 športnikov. Sledi jim aktualna gostiteljica Francija s 572 udeleženci in prihodnja gostiteljica Avstralija, ki jo zastopa 460 športnikov. Na drugem koncu olimpijske tabele, ki so jo povzema CBS, pa so Belize, Lihtenštajn, Nauru in Somalija - te štiri države so na pot poslale le po enega športnika.