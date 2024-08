Namiznotenisači brez možnosti proti Franciji

Prva sta za osrednjo mizo pariške četrte Arene Sud stopila Kožul in Hribar, ki sta se pomerila z navezo Simon Gauzy/Alexis Lebrun in po dokaj tesnem obračunu izgubila z 0:3 v nizih.

Med posamezniki 126. in 248. igralca sveta sta se dobro upirala favoriziranima Francozoma in po tesnem razpletu izgubila prvi niz z 9:11. Tudi v drugem sta se Slovenca podobno kot v prvem vrnila po zaostanku 0:4, a na koncu vseeno priznala premoč domačinoma, ki ju je spodbujalo glasno občinstvo.

V tretjem je bilo podobno, Slovenca sta še držala stik do izenačenja na 7:7, nato pa sta Francoza odigrala bolje in svoji reprezentanci prinesla prvo točko.

Jorgić že vodil z 2:1

Naslednja sta za mizo stopila Darko Jorgić in Felix Lebrun, sicer 18. in peti igralec svetovne lestvice. Hrastničan je hitro povedel, celo s 7:2, a se je 17-letni čudežni deček namiznega tenisa hitro pobral in osvojil devet od naslednjih desetih točk.

Tudi v drugem nizu je povedel s 7:2 in imel na videz vse pod nadzorom. Mlajši od bratov Lebrun se je še približal na točko zaostanka, a je tokrat Jorgić zadržal nalet devet let mlajšega tekmeca in izenačil na 1:1 v nizih.

Še tretjič zapovrstjo se je niz začel z vodstvom Jorgića s 7:2, a tokrat povratka Francoza ni bilo. Je pa domači up v četrtem nizu hitro pobegnil in ga dobil z 11:4.

Malo zmanjkalo za epsko vrnitev

V odločilnem nizu je moral Jorgić po zaostanku z 0:3 vzeti minuto odmora za posvet pri selektorici Andreji Ojsteršek Urh, a to ni zmedlo mladega Francoza. Ta se je še dodatno odlepil in povedel z 10:3. Jorgić je nato nanizal šest točk zapovrstjo, a po napaki nato ostal malce prekratek za popoln preobrat.

Kožul je nato v tretjem dvoboju igral proti Alexisu Lebrunu in se dobro upiral proti 16. igralcu svetovne lestvice. Prvi niz je po slabšem začetku in boljšem nadaljevanju sicer izgubil, drugega pa s šestimi točkami zapovrstjo ob koncu dobil. Tretji in četrti niz sta nato gladko pripadla starejšemu od bratov Lebrun za končno domače slavje s 3:0 v zmagah.

Slovenski namiznoteniški igralci so posledično končali tekmovanja na OI. Jorgić in Kožul sta pretekli teden igrala na posamičnem turnirju. Hrastničan Jorgić je po dveh zmagah nato izgubil v osmini finala, medtem ko je Logatčan Kožul po presenetljivi zmagi v prvem nastope sklenil v drugem krogu.

Ekipni del tekmovanja pri moških bo trajal do petka, pri ženskah pa do sobote.

* Ekipno, osmina finala:

SLOVENIJA - FRANCIJA 0:3

Kožul/Hribar - Gauzy/A. Lebrun 0:3 (-9, -7, -7)

Darko Jorgić - Felix Lebrun 2:3 (-8, 8, 5, -4, -9)

Deni Kožul - Alexis Lebrun 1:3 (-8, 6, -4, -5)