Prazno nebo nad olimpijsko Francijo

Med slovesnostjo, v sklopu katere so se države predstavile iz ladjic, ki so plule po reki Seni, je bilo na nebu nad Parizom mirno. Kot razkriva spletni zemljevid, ki v živo spremlja letalski promet, so se letala velikemu delu Francije izognila.

Omejitve v treh fazah

Francozi so namreč zračni prostor okoli in nad Parizom zaprli. Omejitev je začela veljati ob 17.30, pol ure za tem pa do 23.30 je bil ves letalski promet nad mestom popolnoma ustavljen.

Omejitve so sicer uvedli v treh fazah. V prvi so ustavili prihode na letališča na območju Pariza, tudi na dve najbolj obremenjeni Charles de Gaulle in Orly. Na omenjenih letališčih je bilo načrtovanih okoli 300 oziroma 200 letov manj kot prejšnji petek. Omejitev je sicer zadevala osem letališč.

V drugi fazi so sledile omejitve tudi za letala, ki bi pariška letališča zgolj preletela. Omejitve naj bi tako vplivale na 2200 letov. Restrikcije so najbolj vplivale na letalske družbe Air France (264 letov), Ryanair (217) in easyJet (209).

V tretji fazi so predvideli, da zračni prostor zopet postopoma odprejo in s tem omogočijo prelete in prihode letal.

Zaradi omejenih omejitev je sicer pričakovati povečan promet na drugih letališčih, kjer bo prišlo tudi do zamud in preusmeritev, ocenjujejo pri flightradar24.