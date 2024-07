'Nemke zagotovo niso toliko boljše od nas, kot kaže končni izid'

Slovenske rokometašice niso skrivale velikega razočaranja po ponižujočem porazu z nemško reprezentanco (22:41). Čeprav jih do konca skupinskega dela olimpijskega turnirja čakata zelo zahtevni preizkušnji z Norveško in Švedsko, izbranke selektorja Dragana Adžića ne obupujejo in napovedujejo srdit boj za uvrstitev v četrtfinale.