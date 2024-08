Nemška vratarka v 99. minuti ubranila enajstmetrovko za bronasto medaljo

Olimpijske prvakinje iz leta 2016 Nemke in svetovne prvakinje Španke so v prvem polčasu poredkoma preizkusile tekmečevo vratarko, malce natančnejše pri svojih poskusih so bile Nemke, ki so vse tri svoje strele v prvih 45 minutah poslale v okvir vrat, vendar se izid ni spremenil. A daleč najlepšo priložnost v tem delu igre so imele Španke, v 44. minuti je Aitana Bonmati dobro sprožila z roba kazenskega prostora, vendar zadela prečko.

Obe ekipi sta v uvodu drugega polčasa imeli nekaj polpriložnosti, v 63. minuti pa je vratarka Catalina Coll z nespretnim posredovanjem zakrivila najstrožjo kazen. Z bele pike je v 65. minuti zanesljivo zadela Giulia Gwinn. V 71. minuti se je Coll odkupila za napako, ko je dobila dvoboj ena na ena z Leo Schüller.