Neža Klančar: Upam, da bom nekoč imela olimpijsko medaljo okoli vratu

Na tokratnih OI je slovenska reprezentantka v svoji paradni disciplini 100 m prosto zasedla 14. mesto, 14. pa je bila tudi s štafeto 4 x 100 metrov prosto, v kateri so nastopile še Katja Fain, Janja Šegel in Tjaša Pintar.

Kakovost dosežka potrjuje več statističnih podatkov. Doslej je imela Slovenija peterico finalistov plavalnega tekmovanja na olimpijskih igrah. Ob Sari Isaković, srebrni iz Pekinga 2008, so bili to še Borut in Darjan Petrič, Igor Majcen in Blaž Medvešek. Plavalka Olimpije je bila tudi ena od zgolj treh Evropejk v velikem finalu.