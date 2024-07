Nigerijska boksarka tretji dopinški primer na igrah v Parizu

Cynthia Temitayo Ogunsemilore je testiranje opravila v četrtek, dan pred slovesno otvoritvijo v francoski prestolnici, do nadaljnjega pa so ji prepovedali tekmovati, vaditi in sodelovati v katerihkoli dejavnostih na letošnjih olimpijskih igrah.

Nigerijska boksarka ima pravico izpodbijati začasno izključitev na Mednarodnem športnem razsodišču (Cas) v Lozani in lahko zahteva analizo vzorca B.

Gre za tretjo tovrstno kršitev na igrah v Parizu, pred nigerijsko boksarko sta bila pozitivna tudi iraški judoist Sadžad Sehen in dominikanska odbojkarica Lisvel Eve Mejia.