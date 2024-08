Nikola Karabatić končal bogato rokometno kariero

Slovo francoske rokometne reprezentance od letošnjega olimpijskega turnirja je bilo boleče. Francozi so na stadionu Pierre Mauroy v Lillu izgubili že dobljeno tekmo, potem ko je Dika Mem v izdihljajih rednega dela "podaril" žogo Nemcem za izenačenje in podaljšek. V desetminutnem podaljšku so smetano pobrali Nemci, ki so po končnem zmagoslavju spravili v jok domače navijače in razžalostili francoske rokometne silake. Igrišče so zapustili s cmokom v grlu in spuščenih glav, zadnjo tekmo v svoji bogati karieri pa je odigral Nikola Karabatić. Več kot 27.000 gledalcev mu je ob koncu 24-letne aktivne igralske kariere namenilo stoječe ovacije, gromek aplavz so mu namenili tudi nemški rokometaši.