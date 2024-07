Nina Kostanjšek v četrtfinale, Isak Žvegelj v repasaž

Nina Kostanjšek je bila v prvem delu na četrtem mestu, v drugem delu proge pa je prehitela Filipinko Joanie Delgaco in se izognila repasažu. Četrtfinale bo na programu v torek, 30. julija ob 9.30 uri.

V četrtfinale so se neposredno uvrstile najboljše tri veslačice, preostale pa bodo nastopile v repasažu, ki bo na sporedu v nedeljo.

Pred tem je v skifu Isak Žvegelj v svoji predtekmovalni skupini zasedel četrto mesto in bo v nedeljo nastopil v repasažu. V kvalifikacijski skupini 2 so se pred Žvegljem uvrstili Romun Miahi Chiruta, Hrvat Damir Martin in Litovec Giedrius Bieliauskas.