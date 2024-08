Nizozemci zmagovalci olimpijskega turnirja v košarki 3x3

V podaljšku je Francija zopet povedla za točko, nakar je de Jong ob zvoku sirene za konec napada zadel met za dve točki in Nizozemsko popeljal do naslova olimpijskega prvaka.

Nizozemci so imeli ob zaostanku za točko 16 sekund pred koncem na voljo napad. Najprej je met za eno točko zgrešil Worthy de Jong , a je bil v skoku najuspešnejši njegov soigralec Jan Driessen . Žogo je podal de Jongu, ki je uspešno prodrl pod koš in v zadnji sekundi izenačil na 16:16.

Dve minuti pred koncem so Francozi vodili z 12:11. Izza črte prostih metov je Lucas Dussoulier povišal na 13:11, vendar so Nizozemci z metom za dve točki kmalu zatem izenačili. Za Francijo je nato prosta meta zadel Franck Seguela .

Prav Driessen s šestimi in de Jong s sedmimi točkami sta bila pri Nizozemcih strelsko najbolj razpoložena. Prvi je k temu dodal še pet skokov, drugi pa dva. Pri domačinih sta po pet točk in dva oz. šest skokov prispevala Dussoulier in Seguela.

V tekmi za tretje mesto je bil na sporedu sosedski obračun med Latvijci in Litovci. Ob vstopu v zadnjo minuto so branilci naslova vodili za točko, vendar je Litva kmalu izenačila na 17:17 in s prostimi meti povedla za dve.

Latvijci so sicer 11 sekund do konca znižali na 18:19, a so Litovci nato uspešno držali žogo in iztržili še prekršek. Evaldas Dziaugys je uspešno izvedel oba prosta meta in Litva se je veselila bronaste medalje.

Pri Latvijcih je največ, devet točk, prispeval Karlis Lasmanis, k temu pa je dodal še tri skoke. Pri Litovcih je bil strelsko najbolj razpoložen Sarunas Vingelis z devetimi točami, medtem ko jih je Dziaugys zbral šest, k temu pa dodal še pet skokov.

* Košarka 3x3, moški:

ZLATO: Nizozemska

SREBRO: Francija

BRON: Litva