Norvežanke nadigrale Francozinje za olimpijsko zlato, Danke bronaste

Norvežanke in Francozinje v zadnjih dveh desetletjih krojijo vrh v ženskem rokometu, v današnjem finalnem dvoboju v Lillu pa so smetano pobrale Skandinavke. Za Norvežanke je to tretje odličje najbolj žlahtnega leska po Pekingu 2008 in Londonu 2012, srebro so osvojile v Seulu 1988 in Barceloni 1992, bron pa v Sydneyju 2000, Riu de Janeiru 2016 in Tokiu 2021. Osmoljenke današnje finalne tekme ostajajo pri zlati kolajni iz Tokia 2021, poleg letošnjega srebra imajo še bron iz Ria de Janeira 2016.

Na letošnjem olimpijskem turnirju so premierno nastopile tudi slovenske rokometašice in osvojile končno 11. mesto. Francozinje so silovito odprle finalni dvoboj, po vodstvu s 3:0 pa so pravo delovno temperaturo dosegle tudi Norvežanke in v deveti minuti prvič izenačile na 4:4. Večji del prvega polčasa je minil v enakovredni predstavi, razlika med finalistkami nikoli ni znašale več kot dva zadetka.