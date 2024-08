Nova 'zaušnica' ali 'odgovor' Slovenk

Slovenke imajo v skupini A po treh tekmah dve točki, medtem ko jih imajo Norvežanke, ki so zaenkrat izgubile proti Švedinjam ter premagale Danke in Južnokorejke, štiri. Skandinavke so velike favoritinje dvoboja, Slovenke pa bodo skušale prikazati drugačen obraz kot v torek, ko so proti Nemčiji izgubile z 22:41.