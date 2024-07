Novozelandske nogometašice Kanadčanke obtožujejo vohunjenja z dronom

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Incident se je zgodil v ponedeljek v Saint-Etiennu le tri dni pred dvobojem obeh reprezentanc v prvem krogu skupinskega dela olimpijskega turnirja.

"Osebje novozelandske ženske reprezentance je incident takoj prijavilo policiji, ki je medtem že odkrila in pridržala storilca," je v izjavi za javnost zapisal NZOC.

Ob tem je poudaril svojo zavezanost k ohranitvi integritete in poštenosti tako velikega tekmovanja, kot so olimpijske igre. Po njegovih besedah je Kanada že začela preiskavo omenjenega dogodka, ki ga je zakrivil neakreditiran član spremljevalne ekipe kanadske ženske nogometne reprezentance.

Na neljubo dogajanje v Franciji se je že odzval tudi kanadski olimpijski komite. "Nad nešportno potezo smo šokirani in razočarani. Opravičujemo se novozelandski nogometni zvezi, vsem prizadetim igralkam in novozelandskemu olimpijskemu komiteju," so sporočili.

Dodali so še, da se bodo o nadaljnjih korakih posvetovali z organizatorji, MOK-om, Mednarodno nogometno zvezo in Kanadsko nogometno zvezo.

Kanada in Nova Zelandija bosta na olimpijskih igrah igrali v skupini A, v kateri bosta nastopili še ekipi Francije in Kolumbije.