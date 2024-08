Kozamernik: Ne vem, zakaj so tekmo dali tako zgodaj zjutraj, a to nas ne bo spravilo s tira

OGLAS

Slovenska zasedba je v skupini A dosegla tri zmage in zbrala osem točk, kar je zadoščalo za prvo mesto in tretje med skupno osmimi četrtfinalisti. Toda razplet v zahtevni skupini B je na skupno šesto mesto postavil Poljake, ki bodo zdaj izzvali slovenske odbojkarje. Tekma se bo začela ob zelo neugodnem terminu, a to Slovencev ne gane prav dosti. "Za četrtfinale olimpijskih iger ne bo problem ne motivacija ne zgodnje vstajanje," je zatrdil Jan Kozamernik. "Ne vem točno, zakaj so našo tekmo dali tako zgodaj zjutraj, ampak to nas ne bo spravilo s tira. Pričakovali smo, vedeli, da bomo enkrat definitivno igrali ob 9. uri in to je zdaj pač četrtfinalna tekma," je še povedal srednji bloker slovenske reprezentance.

Jan Kozamernik FOTO: Anže Malovrh - STA icon-expand

Zgodnji termin ne bo vplival na podobo slovenske zasedbe, a se bo vse skupaj malce zamaknilo od običajnih terminov, pravi Kozamernik: "Verjetno bomo okoli 7. ure že v dvorani, tako da bomo startali okoli 6.30. Kar pomeni, da se moramo prej še prebuditi, pripraviti in pojesti zajtrk, tako da bo budilka zvonila od 5.15 do 5.30." Slovenija in Poljska si delita bogato zgodovino pomembnih medsebojnih tekem na velikih tekmovanjih. Glede na premierni slovenski nastop na OI gre seveda za prvi obračun na OI, skupno na vseh uradnih tekmah pa za kar 13. dvoboj v vsega petih letih, kar le podkrepi rivalstvo med obema odbojkarskima velesilama.

"To je zdaj nov list, to je tekmovanje, na katerem še nismo nastopali. Za nas je to velika priložnost, za Poljake pa veliko breme, če se jim ne izide. Prav je, da so v vlogi favoritov ne glede na položaj v skupinskem delu. Konec koncev so prva reprezentanca sveta in so pri tem konstantni," o Poljakih pravi Kozamernik. "Moramo igrati tako odbojko, kot smo jo prikazali v rednem delu, če ne še malenkost boljšo, v kolikor bomo želeli dobiti obračun. Tega se zavedamo, vsi smo samozavestni, da lahko zmagamo, in vem, da bomo jutri ob 5. uri tako močno motivirani, da lahko že takrat začnemo tekmo," samozavestno dodaja Kozamernik.

Jan Kozamernik FOTO: CEV icon-expand

Glede na dolga leta uspešnega igranja in neprestanega napredka v igri pod številnimi selektorji bi bilo pričakovati, da je zdaj ekipa na vrhuncu moči. A se član italijanskega Trentina ne strinja povsem. "Ne na vrhuncu moči, smo pa na vrhuncu, kar se tiče zrelosti. Dobro funkcioniramo v težkih trenutkih. Vemo, zakaj smo garali vsa ta leta. Imamo izkušnje, kako se odzvati v zahtevnih položajih. Te zrelosti se ne moreš naučiti iz dneva v dan. Ves trud in odrekanja v vseh teh letih se zdaj obrestujejo," je za konec izpostavil Kozamernik. Kozamernik je v zadnjih letih odigral številne pomembne dvoboje proti Poljakom. Slovenija je leta 2019 slavila v polfinalu EP v Stožicah, a nato v finalu izgubila ravno v Parizu proti Srbiji. Odmevno je bilo tudi slovensko slavje v polfinalu naslednjega EP, ki je potekalo prav na Poljskem.