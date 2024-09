Odbojkarice do prve zmage v Parizu

Slovenske odbojkarice so igre začele s porazom proti svetovnim podprvakinjam iz Kanade z 0:3. Danes so bile njihove tekmice afriške prvakinje iz Ruande. Slovenke bi ob zmagi ohranile možnosti za preboj v polfinale, ob porazu pa bi si praktično zaprle vrata za boj za medalje. V prvem nizu so Slovenke igrale precej bolje kot večino prvega dvoboja. Ruanda je bila na začetku še enakovredna, a po prvi večji prednosti (14:10) in potem pri 19:13 je Slovenija niz nato brez večjih težav pripeljala do zmage.

V drugem je sprva kazalo na odličen slovenski nastop po 7:1. A sledil je preobrat Ruande, ki je z delnim izidom 9:1 prišla do vodstva 18:14. Slovenke so se vrnile in se po nekaj asih Lene Gabršček in točkah Klare Vrabič spet prebile v vodstvo. Pri 23:21 so imele priložnost, da bi prišle do zaključne žoge, a so se takrat vrnile afriške igralke, izenačile na 23:23 in potem slavile s 25:23. Slovenija je bila spet v pravi izvedbi v naslednjem nizu. Vodstva z 9:4 in 12:8 Slovenke tokrat niso zapravile, Ruanda se je nazadnje približala na 10:12. Sledil je nov nalet Slovenije, Gabršček, Vrabič in Tija Vrhovnik pa so poskrbele za trdno vodstvo z 20:12. Niz pa je Vrabič končala z odličnim serviranjem, saj je zadnje tri točke dosegla z asi.