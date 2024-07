Zaživela Slovenska hiša v Parizu: 'Vsi naši športniki so za nas že zmagovalci'

Uvodoma se je Bobinac vladi zahvalil za podporo projekta Slovenske hiše in slovenskim športnicam in športnikom zaželel odlične igre. Ob uspehih slovenskega športa, predvsem ob primerjavi osvojenih olimpijskih odličij na število prebivalcev, se je spomnil tudi širše slike v svetu, vojnih konfliktov in begunske krize ter se ob olimpijski ideji spomnil južnoafriškega borca za svobodo in kasnejšega predsednika Nelsona Mandele ter citiral njegovo znano izjavo: "Šport ima moč, da spremeni svet."

Han je izrazil zadovoljstvo, da so danes lahko zbrani v srcu Pariza ob slovesnem odprtju Slovenske hiše na olimpijskih igrah. "Ko skupaj navijamo za naše športnice in športnike in skupaj dihamo za barve naše zastave, nas vselej prevzame povezovalni optimizem, občutek velike pripadnosti in zavezanosti naši domovini. Ta občutek je danes še posebej močan, saj smo v Parizu, da podpiramo naše športnike, ki bodo s svojim pogumom in predanostjo zastopali našo državo na svetovnem odru," je poudaril in dodal, da so vsi naši športniki in športnice za nas že zmagovalci in zmagovalke.

Minister je še dejal, da si želi, da bo Slovenska hiša v Parizu simbol naše enotnosti in ponosa, ter da je prepričan, da bodo dosežki naših športnikov navdihnili mnoge ter da bosta njihova energija in zanos prenesla pozitivno sporočilo o Sloveniji širom sveta. "Hvala vsem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi Slovenske hiše, Olimpijskemu komiteju Slovenije, prostovoljkam in prostovoljcem in vsem ostalim, ki ste prispevali k postavitvi slovenske hiše, in vsem, ki boste glasno navijali za naše športnice in športnike."