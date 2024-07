Odpustili komentatorja: 'Saj veste, kakšne so ženske ... Visijo naokoli, se ličijo'

Ko se je ekipa štafete 4 x 100 m prosto odpravljala z bazena v Parizu, je Bob Ballard dejal, da "končujejo". Nato pa pripomnil: "Saj veste, kakšne so ženske ... Visijo naokoli, se ličijo."

Posnetek je hitro postal viralen in televizija Eurosport je kasneje sporočila, da so ga odstranili iz komentatorske zasedbe.

Mollie O'Callaghan, Emma McKeon, Meg Harris in Shayna Jack so sicer premagale ZDA in Kitajsko, tako da so to že četrte olimpijske igre zapored, na katerih je Avstralija v tej panogi osvojila zlato medaljo.

Ravno so mahale množici in proslavljale svoj dosežek, ko je Ballard izrekel svoj komentar, poroča BBC.

Njegova sokomentatorka in britanska plavalna šampionka Lizzie Simmonds je njegovo pripombo takoj označila za nezaslišano, Ballardu pa se je to zdelo smešno.

Manj je komentar ali pa vsaj razburjenje, ki ga je povzročil, zabaval njegove šefe. "Komentator Bob Ballard je podal neprimeren komentar, zato je bil odstranjen z našega seznama komentatorjev s takojšnjim učinkom."

Ballard je sicer športni komentator že od 80. let prejšnjega stoletja in poročal je o številnih olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Komentiral je vrsto športov, vključno z vaterpolom, hokejem na ledu in tenisom, vendar je najbolj znan po poročanju o plavanju in potapljanju.