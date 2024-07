Ogenj razsvetlil nebo nad Parizom, naj se olimpijske igre začnejo!

Otvoritvena slovesnost prvič na reki

Slovesnost bo spremljalo 300.000 gledalcev, razpršenih vzdolž šest kilometrov dolge poti, ki se bo začela s prečkanjem reke Sene in končala pri Trocaderu. To bo prvič v zgodovini poletnih iger, da se bo slovesnost odvijala izven stadiona, kar bo omogočilo veliko večjo udeležbo. Do sedaj so bile slovesnosti omejene na stadione, kjer je bilo prisotnih le do 80 tisoč gledalcev.