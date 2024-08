Olimpijska vas – bivališče, ki v očeh športnikov dela igre posebne

Kanuistka Eva Alina Hočevar, veslač Isak Žvegelj, veslačica Nina Kostajnšek, kolesarka Eugenia Bujak, judoistka Kaja Kajzer. Pet od skupno 90 športnikov, ki branijo slovenske barve na olimpijskih igrah. In peterica, ki vsak na svoj način vidijo olimpijsko vas na obrobju francoske prestolnice. V okrožju St. Denis so se dobro znašli, zadovoljni so nad doslej videnim, še bolj kot to pa se trudijo razmišljati o tekmah, ki jih čakajo, oz. priložnostih, ki se jim ponujajo na tekmovališčih.

Nekateri so v tem bolj domači kot drugi, vsi v en glas pa zatrjujejo, da nastopanje na olimpijskih igrah ni primerljivo niti z nastopom na evropskem prvenstvu niti na svetovnem. Največjo razliko predstavlja ravno olimpijska vas.