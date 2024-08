Od Čopa in Žveglja do Vodiška: 30 slovenskih medalj na poletnih olimpijskih igrah

Z naslednjih OI v Atlanti so se Slovenci vrnili z dvema srebrnima odličjema po zaslugi atletinje Brigite Bukovec , ki je bila druga v teku na 100 metrov z ovirami, in Andraža Vehovarja , srebrnega kajakaša na divjih vodah.

Iztok Čop in Luka Špik sta na olimpijskih igrah leta 2000 prišla do zlate medalje

Igre v Pekingu 2008 so bile za Slovenijo zelo uspešne. V kraljici športa, atletiki, je za zlato v metu kladiva poskrbel Primož Kozmus . Žbogar je uspeh iz Aten nadgradil z drugim mestom, prvo plavalno odličje za Slovenijo pa je priplavala srebrna Sara Isaković na 200 metrov prosto. Za polno bero medalj sta z bronasto kolajno poskrbela judoistka Lucija Polavder v kategoriji nad 78 kilogramov in Debevec s puško v trojnem položaju.

V Riu de Janeiru 2016 je ženska judoistična kategorija do 63 kilogramov ostala v slovenski domeni, potem ko je zmagala Tina Trstenjak . Srebrno odličje sta si priborila kajakaš Peter Kauzer v slalomu na divjih vodah in jadralec Žbogar v razredu finn. Bronasto odličje pa je osvojila še ena judoistka, Anamari Velenšek je bila v kategoriji do 78 kilogramov tretja.

Zadnje igre v Tokiu pred tremi leti so bile za Slovenijo najuspešnejše do zdaj, saj so zlato odličje osvojili kanuist Benjamin Savšek v slalomu na divjih vodah, kolesar Primož Roglič v kronometru in športna plezalka Janja Garnbret v olimpijski kombinaciji. Srebro je v "slovensko obarvani" kategoriji do 63 kilogramov osvojila judoistka Tina Trstenjak, z bronom pa je zbirko medalj zaokrožil kolesar Tadej Pogačar, bronast na cestni preizkušnji.