Olimpijske značke ali valuta olimpijskih iger

Tako športniki kot tudi vsi tisti, ki so kakor koli udeleženi na letošnji igrah, si značke največkrat pripnejo na akreditacijo in jih tako ponosno razkazujejo naokoli. V slovenski odbojkarski reprezentanci so bili nad zbiranjem značk navdušeni vsi.

Na igrah so tudi številni prostovoljci in seveda zvesti navijači. In tudi oni so vpleteni v ta proces. Za kako strastno zadevo gre, pove podatek, da za menjavo ni dovoljeno preveč "težiti" športnikom. Seveda povsem razumljivo in pravilno. Oni so seveda na igrah, da tekmujejo in dosegajo najboljše rezultate. Toda nad zbiranjem značk so ravno tako navdušeni kot vsi drugi vpleteni v tej zgodbi. Torej, naj jih bo čim več. Možnost trgovanja je, kot vidite, zares velika. V parku La Villette, kjer stoji tudi slovenska hiša, je prav poseben prostor, namenjen trgovanju s temi dragocenimi predmeti.