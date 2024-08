Olimpijski duh zajel tudi nejevoljne Parižane

Odprtje olimpijskih iger pred dvema tednoma je za mnoge tekmovalce in navijače že daljni spomin. Močno deževje, slaba kakovost reke Sene in železniški kolaps po načrtnih sabotažah so bile le nekatere izmed težav, ki so obremenjevale takratno vzdušje, a se zdaj zdijo pozabljene.

Za izboljšanje počutja v francoski prestolnici gre nemalo zaslug lepšemu vremenu, a tudi izjemnim uspehom domačih junakov, ki so zbrali več kot 50 medalj in tako že bistveno izboljšali bero kolajn iz Tokia.