Pajenk: Vemo, da bo v ozadju nekje to, da če ne zmagaš, greš domov in je to to

Slovenski odbojkarji so prvi del olimpijskega turnirja končali s tremi zmagami, potem ko so po vrsti odpravili Kanadčane, Srbe in tudi aktualne olimpijske prvake Francoze. Vse dobro se pred izločilnimi boji briše, sedaj gre zares. Slovence v odbojkarski matineji v četrtfinalu čakajo aktualni evropski prvaki Poljaki.

Gre sicer za neugoden termin, na katerega pa se bodo v reprezentanci ustrezno pripravili, trdi zelo motivirani Alen Pajenk. Slovenska zasedba je v skupini A dosegla tri zmage in zbrala osem točk, kar je zadoščalo za prvo mesto in tretje med skupno osmimi četrtfinalisti.

Toda razplet v zahtevni skupini B je na skupno šesto mesto postavil Poljake, ki bodo zdaj izzvali slovenske odbojkarje. "Mi nekako to že vse pričakujemo, saj smo v zadnjih desetih letih dali že dosti težkega skozi. Devetdesetodstotno sem pričakoval ta termin. Vsega hudega smo vajeni in niso nas mogli presenetiti s tem."

Slovenija in Poljska si delita bogato zgodovino pomembnih medsebojnih tekem na velikih tekmovanjih. Glede na premierni slovenski nastop na OI gre seveda za prvi obračun na OI, skupno na vseh uradnih tekmah pa kar 13. dvoboj v vsega petih letih, kar le podkrepi rivalstvo med obema odbojkarskima velesilama. "Na tekmah s Poljaki 'prcanja' ni toliko, je pa zagotovo prisotno rivalstvo, ker tako kot smo mi njih premagovali na velikih tekmovanjih, so zadnji dve leti oni nas. To bo dodaten naboj, saj si vsi želimo priti v polfinale. Kdor bo pač odmislil ta pritisk od zadaj, bo odigral bolje," pravi Pajenk.

Alen Pajenk in Klemen Čebulj FOTO: Volleyball World icon-expand

Pajenk je v zadnjih letih odigral številne pomembne dvoboje proti Poljakom. Slovenija je leta 2019 slavila v polfinalu EP v Stožicah, a nato v finalu izgubila ravno v Parizu proti Srbiji. Odmevno je bilo tudi slovensko slavje v polfinalu naslednjega EP, ki je potekalo prav na Poljskem. Lani so Poljaki dobili polfinalni obračun na EP, pozneje pa je Slovenija Francijo ugnala za bron. Tudi letos so Poljaki dobili zadnja dva obračuna, torej pred odhodom na OI na memorialu Huberta Wagnerja v Krakovu in pred tem v boju za tretje mesto v Ligi narodov prav tako na Poljskem. V ligaškem delu tega tekmovanja pa je bila konec maja v Antalyi boljša Slovenija.