Pariški spodrsljaji in škandali

Olimpijske igre so poleg prvovrstnega športnega praznika tudi poligon za najrazličnejše spodrsljaje in škandale - namerne in nenamerne. In tudi letošnje niso izjema. Od pomanjkanje hrane za športnike do zamud pri prevozih. Ne manjkata niti vohunjenje ene športne ekipe z dronom nad drugo niti zamenjava ene države z drugo - in to z najhujšo sovražnico. Odmeva tudi dejstvo, da so nastopati dovolili športniku, obsojenemu posilstva. Ena od televizij pa je umaknila športnega komentatorja zaradi domnevno seksistične izjave.