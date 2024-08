Pariz 2024: ATLETIKA

Norme so poleg Čeha izpolnili Matic Ian Guček na 400 m ovire, Tina Šutej v skoku s palico, Anita Horvat v teku na 800 m, pa tudi Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke, vendar zaradi poškodbe ne bo odšla na OI. Potrditve za nastop so glede na uvrstitve na svetovni lestvici dobile še Neja Filipič v troskoku, Lia Apostolovski v skoku v višino ter Klara Lukan v tekih na 5000 m in na 10.000 m.

Prvo ime atletskega dela olimpijske reprezentance bo Kristjan Čeh, ki ima poleg štirih odličij na velikih tekmah v zadnjih letih in zmag na diamantnih ligah tudi visoko uvrstitev na lestvici vseh časov. Z državnim rekordom 71,86 metra, ki ga je dosegel 16. junija 2023 v estonskem Johviju, je izenačen na petem mestu v zgodovini discipline. Kvalifikacije na OI bodo 5. avgusta, finale pa dva dni pozneje.

25-letnemu, 2,06 metra visokemu orjaku iz Podvincev pri Ptuju manjka le še olimpijska medalja. "Jasno, v francoski prestolnici je cilj zmagovalni oder. To je največja želja vsakega športnika, da se osvoji olimpijsko odličje, ne glede na to, kakšne barve," je napovedal Čeh.

Po sedmih letih sodelovanja se je tik pred OI v Tokiu razšel s trenerjem Gorazdom Rajherjem. Nasledil ga je eden najboljših metalcev diska v zgodovini Gerd Kanter, marca letos pa ga je zamenjal estonski rojak Mart Olman za drugo trenersko zamenjavo v olimpijskih sezonah. A je Čeh, ki lep del leta preživi v Talinu z estonsko zaročenko, metalko kladiva Anno Mario Orel, z zlatom na EP v Rimu odgnal dvome v to odločitev.