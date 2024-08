Pariz 2024: CESTNO KOLESARSTVO

Med četverico slovenskih kolesarjev je bil tedaj še Pogačar, v kronometru bo tako edini nastopil Jan Tratnik , v četverici na cestni dirki pa so se mu na seznamu pridružili še Luka Mezgec, Matej Mohorič in po novem Domen Novak .

V Parizu je trasa za moško cestno dirko, ki bo na sporedu 3. avgusta, dolga 273 km in ponuja 2800 višinskih metrov. Toda klanci niso izraziti; noben ni daljši od dveh kilometrov in strmejši od sedmih odstotkov povprečnega naklona.

Zaključni krogi bodo potekali severno od središča Pariza, ko se bodo kolesarji trikrat povzpeli na grič Montmartre (1 km/6,5 odstotka). Ta bi lahko po več kot 250 km v nogah vseeno ponudil večjo selekcijo. Start in cilj bosta na vrtovih Trocaderoja s pogledom na Eifflov stolp.

Če v moški konkurenci Slovenija lahko cilja visoko na cestni dirki, je v ženskem delu reprezentance nekoliko drugače. Dekleta se bodo na cestni dirki, ki bo 4. avgusta, merila na 158 km dolgi trasi s 1700 višinskimi metri, prav tako s tremi zaključnimi krogi na Montmartre.

Slovenske barve bosta na cestni dirki zastopali Eugenia Bujak in Urša Pintar. Po zaslugi Bujakove in dobrega izida na zadnjem SP v Glasgowu bo v vožnji na čas lahko nastopila še ena tekmovalka. To bo Urša Pintar in ne državna prvakinja Urška Žigart, ki je po odločitvi Gorazda Penka ostala brez nastopa. Nestrinjanje s to odločitvijo sta na družbenih omrežjih izpostavila tako Žigartova kot njen zaročenec Pogačar.