Pariz 2024: GOLF

Golf se je na olimpijskih igrah pojavil že v letih 1900 in 1904, a so tedaj med seboj tekmovale le štiri države na prvih igrah in zgolj dve, Kanada in ZDA, na igrah 1904.

Letos udeleženci prihajajo iz 37 držav, saj sistem uvrščanja spodbuja čim bolj raznovrstno zasedenost. Slovenija je imela dve razpoložljivi mesti in ju je tokrat tudi zapolnila. Na prejšnjih igrah v Tokiu je nastopila le Pia Babnik in zasedla 34. mesto, medtem ko je Ana Belac, ki je imela prav tako izpolnjeno kvoto, odpovedala udeležbo.

Turnir poteka štiri dni in je brez reza, kar pomeni, da bo vseh 60 igralk odigralo 72 lukenj oziroma štiri kroge. Dekleta bodo tekmovala od 7. do 10. avgusta, moški pa bodo na igrišču Golf National pri Parizu, ki je leta 2018 gostil dvoboj Ryderjevega pokala med Evropo in ZDA, nastopili od 1. do 4. avgusta.

Po pravilih olimpijskih iger nobena država ne more imeti več kot štirih tekmovalcev. Toliko jih bodo imele le Združene države Amerike pri moških, od koder prihajata tudi oba branilca naslova Xander Schauffele in Nelly Korda. V ženski konkurenci nobena od držav nima štirih predstavnic, zgolj Južna Koreja pa na igre pošilja tri.

ZDA bodo poleg Schauffela zastopali še številka ena na svetovni lestvici Scottie Scheffler, Wyndham Clark in Collin Morikawa, pri dekletih pa Lilia Vu in Rose Džang.