Pariz 2024: GORSKO KOLESARSTVO

Večje uspehe sicer slovensko gorsko kolesarstvo v zadnjih letih žanje v spustu, ki pa ni olimpijska disciplina. V tem pogledu bi bila Monika Hrastnik kandidatka vsaj za najboljšo deseterico, ob srečnem razpletu pa bi se borila tudi za kolajno.

Tako pa na letošnji zahtevni in tehnični progi v olimpijskem krosu tako rekoč ni možnosti za presenečenje. Za kaj takega sta tako Vita Movrin kot Tanja Žakelj preveč zadaj že glede startnega položaja, kaj šele, da bi nato na dirkah konkurirali za najvišja mesta okoli deseterice.

V dosedanjem poteku sezone se Slovenki na šestih tekmah svetovnega pokala še nista prebili med najboljših 30. Movrinova je bila najvišje na 31. mestu v češkem Novem mestu, ima pa še 47., 38., 50. in 41. mesto. To zadošča za 140 točk v skupnem seštevku in 51. mesto med 106 tekmovalkami, ki so prejele točke za svetovni pokal.

Žakljova je v seštevku 10 mest za rojakinjo, a je izpustila polovico od šestih preizkušenj za svetovni pokal. Za Movrinovo je zaostala v Novem Mestu (40.), nato pa jo ugnala v Val di Sole, kjer je bila 38., in nazadnje še v Les Gets, ko je končala na 35. mestu. To je v tesnem razpletu presodilo v njen prid v lovu na olimpijsko vstopnico.

35-letnica iz Idrije bo tako nastopila še na četrtih igrah zapovrstjo, potem ko je tekmovala že v Londonu 2012, Riu 2016 in nazadnje v Tokiu. Najboljšo uvrstitev ima iz Londona, ko je bila 10., v Riu je bila 13., v Tokiu pa 21.

Pred okoli desetletjem je zdaj izkušena slovenska predstavnica beležila najboljše rezultate, saj je bila v sezoni 2013 skupna zmagovalka svetovnega pokala in je osvojila dve zmagi. Večkrat je posegla po visokih uvrstitvah na SP (4. v Hafjellu 2014 in 5. v Pietermaritzburgu 2013) ter bila dvakrat tudi evropska prvakinja (Bern 2013, St. Wendel 2014).

Na igrah v Parizu sta na hribu Elancourt, kjer je zarisana zahtevna in tehnična proga, za gorske kolesarje rezervirana dva dneva. Tretji uradni dan iger, 28. julija, bodo tekmo ob 14.10 začele ženske, dan kasneje bodo startali še moški.

Favorite gre pri ženskah iskati pri obeh domačinkah, Pauline Ferrand Prevot in Loani Lecomte, od ostalih pa bodo v boju za kolajne še mlada Nizozemka Puck Pieterse, Švicarka Alessandra Keller, Američanka Haley Batten, Južnoafričanka Candice Lill, Britanka Evie Richards in nekatere druge.

Pri moških se je branilec naslova Britanec Tom Pidcock odločil, da bo skušal ponoviti uspeh iz Tokia, obenem pa bo startal tudi na cestni dirki. Na gorskem kolesu pa ne bo Nizozemca Mathieuja van der Poela, ki bo nastopil zgolj na cestni različici kolesa.

Pidcocka bodo v olimpijskem krosu izzvali predvsem Južnoafričan Alan Hatherly, Švicarji Nino Schurter, Filippo Colombo in Mathias Flückiger ter Francoz Victor Koretzky, Novozelandec Samuel Gaze, Američan Christopher Blevins, Nemec Luca Schwarzbauer in nekateri drugi.