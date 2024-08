Pariz 2024: JADRANJE

Poleg Vodiška, ki ga morebitna regata za medalje čaka 8. avgusta, bodo tekmovali še Žan Luka Zelko (ilca 7), Lina Eržen (iQFOiL) in Lin Pletikos (ilca 6) ter Tina Mrak in Jakob Božič v mešanem razredu 470. V Franciji bo po 20 letih ponovljena največja slovenska zasedba v olimpijskem jadranju.

Tako številčna slovenska jadralna ekipa je bila le še v Atenah, kjer je Vasilij Žbogar v razredu laser s tretjim mestom osvojil prvo olimpijsko medaljo za slovensko jadranje. To si želijo v vodstvu jadralne zveze ponoviti tudi v Franciji, kjer ima ekipa na voljo dva meseca za priprave na prizorišču OI.

24-letni Vodišek je zelo vesel, ker gre ekipa v tako velikem številu na OI, kjer bodo jadralci znova povsem ločeni od preostale reprezentance. "To bo moja najpomembnejša tekma v življenju in je ne jemljem kot breme, ampak kot dodatno motivacijo. Da s skupnimi močni dosežemo vse, kar bomo lahko. Ve se, po kaj grem na OI, a si ne bom nalagal dodatnega bremena," je napovedal.

Njegov največji tekmec bo verjetno 17-letni Maximilian Maeder, ki ga je lani na svetovnem prvenstvu v Haagu tudi edini premagal in mu odvzel svetovni naslov iz leta 2022. Mladi Singapurec je do zlata prišel zadnji dan, ko je v odločilni regati za mesto prehitel Vodiška in obrnil uvrstitvi na vrhu razvrstitve. Daleč najmlajši svetovni prvak v jadralni zgodovini je naslov ubranil tudi letos v Haagu. Vodišek je po velikih težavah z opremo osvojil osmo mesto.