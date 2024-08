Pariz 2024: JUDO

Skupaj bo nastopilo kar šest slovenskih judoistov, med tihe kandidate za visoka mesta pa ob Andreji Leški sodi še druga varovanka Luke Kuralta iz Bežigrada Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg. Nastopili bosta 29. in 30. avgusta. V najlažji kategoriji do 48 kg bo že prvi dan nastopila Maruša Štangar iz Olimpije, v kategoriji do 70 kg Anka Pogačnik iz Triglava, do 78 kg Metka Lobnik iz Apolona in v odprti moški kategoriji nad 100 kg Enej Marinič iz Branika.

"Želim si kolajno. Zaenkrat je še vedno tako, kot bi šla na vsako drugo tekmo. Seveda čutim pritisk in stres, a s tem sem se sposobna dobro soočati, kar sem zadnji dve leti dokazovala na tatamiju," je pred Parizom napovedala Leškijeva in dodala, da komaj čaka igre, saj se je izjemno dobro počutila že na predstavitvi reprezentance v krogu športnikov iz drugih disciplin. "Vzdušje je bilo res enkratno. Vsi imamo enake želje, enako motivacijo."