Pariz 2024: KAJAK/KANU

Slovenska zasedba bi lahko v Vaires-sur-Marnu še na tretjih zaporednih igrah osvojila kolajno, skupno pa četrto v zgodovini, potem ko je leta 1996 v Atlanti kot prvi medaljo osvojil Andraž Vehovar z drugim mestom v slalomu na divjih vodah.

Prvi boji na pariških brzicah se bodo začeli že prvi uradni tekmovalni dan, 27. julija. Takrat bodo na sporedu kvalifikacije kanuistov in kajakašic. Dan kasneje sledijo polfinalni boji ter vožnja za kolajne kajakašic, 29. julija pa polfinale in finale kanuistov. Nato se bodo na brzicah 30. julija merili še kanuistke in kajakaši, finalni boji pa sledijo 31. julija in 1. avgusta.

Po dnevu premora bo na vrsti nova olimpijska disciplina, ki se uveljavlja v zadnjih letih na vseh ravneh. Gre za kajakaški kros, kjer se neposredno, čoln na čoln, merijo po štirje tekmovalci naenkrat, ki skušajo ob atraktivnih skokih, obratih in ovinkih čim prej prečkati ciljno črto.

V tej disciplini bo vožnja na čas za pozicije v izločilnih bojih na vrsti 3. avgusta. Prvi boji na izpadanje sledijo dan kasneje, tudi z repasažem, četrtfinale, polfinale ter finale pa bodo 5. avgusta.

Med Slovenci je prvi adut v novi olimpijski disciplini Eva Terčelj, ki bo tudi sicer tekmovala v posamični konkurenci kajakašic. 32-letna Ljubljančanka je zmagovalka tekme krosa za svetovni pokal v Augsburgu pred dobrim mesecem dni in optimistično pričakuje neposredne boje med čolni v Parizu.

V kanuju bo zlato kolajno iz Tokia izpred treh let branil Benjamin Savšek. Kot je to v navadi, je bil 37-letni Ljubljančan do zadnjega v zahtevnem dvoboju z Luko Božičem za eno kvoto v Parizu. Nase je to sezono opozoril tudi najstnik Žiga Lin Hočevar, potem ko je postal evropski prvak v domačem Tacnu in v Augsburgu slavil tudi prvo zmago v svetovnem pokalu. Vseeno 16-letnik ni bil v igri za nastop v Parizu.