Pariz 2024: LOKOSTRELSTVO

Za Ravnikarja bodo to že druge olimpijske igre po Tokiu pred tremi leti. Takrat je bil z 21 leti eden od najmlajših slovenskih olimpijcev, tokrat bo to vlogo pri 20 letih prevzela Pintarjeva, ki bo postala šesta slovenska predstavnica v tem športu.

Za slovensko olimpijsko premiero v tem športu so poskrbeli Samo Medved, Peter Koprivnikar in Matevž Krumpestar v Atlanti 1996, po 16-letnem premoru je Klemen Štrajhar nastopil v Londonu 2012, nato v Tokiu Žiga Ravnikar.

Član lokostrelskega kluba iz Kamnika je po nizu mladinskih uspehov še pred prvim olimpijskim nastopom v zadnjih letih v članski konkurenci stopnjeval formo. Trenutno je na 28. mestu na svetovni lestvici, najvišje doslej je bil 22. pred letom dni. Na olimpijskih kvalifikacijah v Essnu maja letos je osvojil tretje mesto in si zagotovil svoj drugi olimpijski nastop.

"Z mislimi že pogledujem proti Parizu, malce je prisotna že neučakanost, želja, da nastopim in pokažem, kaj znam," je dejal Ravnikar. Njegov osnovni cilj se je uvrstiti iz kvalifikacij, ki se bodo začele že dan pred uradnim odprtjem iger 25. julija, in nato skozi izločilne boje med 16 najboljših. Ti bodo nastopili na zadnji dan lokostrelskega programa 4. avgusta.

"Menim, da je uvrstitev med 16 najboljših popolnoma realen cilj, od tam pa je vse možno." Podobno meni tudi slovenski selektor Gregor Končan, ki si od svojih varovancev predvsem želi, da ne bi podlegla emocijam na tako velikem tekmovanju.

"Želim si, da bi znala prenesti tudi slab strel, ki se zgodi, da se lahko pobereta in gresta dalje. To je najtežji del našega športa in zaradi tega v njem ni serijskih zmagovalcev," je dejal selektor.

Lokostrelska reprezentanca bo na prizorišče iger odpotovala 21. julija, v dneh pred prvim nastopom pa se bo predvsem skušala navaditi na morebitne posebnosti prizorišča. "Preverili bomo, če je kakšen poseben veter, in se poskušali nanj navaditi ter najti najboljše načine, da ga izkoristiš v svoj prid."