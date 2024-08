Pariz 2024: NAMIZNI TENIS

Ob Darku Jorgiću bo v posamični konkurenci igral tudi Deni Kožul, medtem ko bo del reprezentance še Peter Hribar. Rezerva bo Aljaž Godec. Slovenska vrsta, ki se je na igre uvrstila pred svetovno jakostno lestvico, na kateri je bila junija 11., sicer ne spada med favorite na OI, kjer nastopa zgolj 16 najboljših reprezentanc.

Uvrstitev v četrtfinale bi za varovance Andreje Ojstršek Urh pomenila korak naprej v primerjavi z zadnjim SP (izpad v osmini finala proti Danski z 2:3) in tudi OI v Tokiu, ko je ob prvem nastopu izgubila proti Južni Koreji z 1:3 v zmagah.

Prvi adut med posamezniki bo Jorgić. Na svetovni lestvici zaseda 19. mesto, zato bo v lovu na ponovni nastop v četrtfinalu odvisen tudi od žreba. Pred tremi leti je premagal tri tekmece, za preboj v polfinale pa je bil prekratek proti Tajvancu Lin Jun-Juju z 0:4 v nizih.

V letih od zadnjih iger v Tokiu je Jorgić sicer postal rekorder po najvišji slovenski uvrstitvi na svetovni lestvici (6.), pred dvema letoma je na EP v Münchnu osvojil srebro, trikrat pa je dobil tudi prestižni turnir Top 16 z najboljšimi evropskimi tenisači namiznega tenisa v švicarskem Montreauxu.

V zadnjih mesecih pa Hrastničan ni bil v najboljši formi. Krivuljo je skušal obrniti predvsem na zadnjih pripravah v nemškem Saarbrücknu. Prvi del priprav so varovanci selektorice Ojstršek Urhove opravili v Vrsarju.

"Za mano je najbolj zahtevnih šest mesecev v karieri. Očitno za svetovno zvezo olimpijske igre niso več pomembne. Prireditelji turnirjev pa so po večini v Aziji in ogromno sem bil na poti. Je pa res, da so v Aziji dvorane polne, v Evropi se to ne zgodi niti, če pridejo najboljši igralci sveta," je po treningu v Vrsarju za krovno zvezo dejal Jorgić.

Po nekaj dneh počitka po neuspešnem nastopu na domačem turnirju WTT Star Contender v Ljubljani se je v zadnjem obdobju razveselil predvsem igranja s številnimi različnimi tekmeci v pripravah in že nestrpno pričakuje olimpijske igre.

"Tako kot sem rekel v Tivoliju, loparčka po tistem zaključku med dvojicami niti nisem mogel več videti. Imel sem ga v torbi, dotaknil pa se ga nisem. Zdaj pa sproščen in tako željan treninga že dolgo nisem bil. V dvorani je bilo ogromno dobrih igralcev, s katerimi se lahko merim," je po prvem delu priprav dodal Jorgić.

Med posamezniki mu bo na turnirju delal družbo 126. igralec sveta Kožul, ki bo skušal presenetiti koga od favoriziranih tekmovalcev. V ekipi bo tretje mesto pripadlo Hribarju, sicer 240. igralcu sveta.

Na OI so alfa in omega tako v moški kot ženski konkurenci Kitajci, ki so doslej osvojili kar 60 medalj, od tega 32 zlatih in 20 srebrnih. Na zadnjih igrah sta le Japonca Jun Mizutani in Mima Ito v mešanih dvojicah preprečila Kitajski popolno prevlado, ki ji je do popolnega izkupička zmanjkala le peta zlata kolajna.

Posamični del turnirja bo v Areni 4 južni Pariz, ki je del Expa, na sporedu med 27. julijem in 4. avgustom, ekipno tekmovanje pa se bo začelo 5. in končalo 10. avgusta.