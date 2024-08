Pariz 2024: ODBOJKA

Osvojena olimpijska vozovnica je krona uspehov zadnjega desetletja za generacijo na čelu s kapetanom Tinetom Urnautom. Po štirih medaljah na EP (tri srebrne in en bron) ter četrtem mestu na SP leta 2022 je pred reprezentanco zdaj še zgodovinska priložnost, da svojo kakovost pokaže na olimpijski sceni.

Slovenski odbojkarji so v zadnjem obdobju v dobri formi. Redni del lige narodov so končali na prvem mestu, na 12 tekmah so nanizali kar 11 zmag in doživeli le en poraz, ob tem so se povzpeli na drugo mesto svetovne jakostne lestvice. Prek te so tudi potrdili uvrstitev na OI.

Slovenija je na ta način postala najmanjša država, ki bo nastopila na olimpijskem odbojkarskem turnirju, na kar so na krovni zvezi izjemno ponosni. Po rokometaših in rokometašicah so tretja slovenska reprezentanca v ekipnih športih z žogo, ki bo potovala v Pariz. Pred tem Slovenija še nikoli ni imela več kot ene reprezentance v ekipnih športih na olimpijskih igrah.

Odbojkarji izjemne forme v skupinskem delu lige narodov sicer niso prenesli na zaključni turnir v Lodžu, kjer se je poznala utrujenost po dolgi sezoni. Od takrat pa so imeli na voljo nekaj časa za bolj umirjene priprave. V zadnjih dneh so se znova vrnili na Poljsko, kjer so igrali na Wagnerjevem memorialu.

Zgodovinska prva olimpijska tekma varovance romunskega stratega na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja čaka 28. julija, ko se bodo ob 21. uri merili s Kanado. V skupinskem delu, kjer bo Slovenija igrala v skupini A, jih nato čakata še tekmi s Srbi 30. julija ob 17. uri ter gostitelji in aktualnimi olimpijskimi prvaki Francozi 2. avgusta ob 17.00.

Četrtfinalni dvoboji za moške bodo 5. avgusta, polfinalni tekmi bosta 7. avgusta, v boj za olimpijski prestol in kolajne pa se bodo najboljše reprezentance podale 9. in 10. avgusta.

Na olimpijskem turnirju reprezentanco od letos prvič lahko zastopa 13 članov, s tem, da je en imenovan za netekmovalnega in lahko zamenja poškodovanega soigralca. Cretu je na končni seznam poleg Urnauta uvrstil Gregorja Ropreta, Dejana Vinčića, Tončka Šterna, Nika Mujanovića, Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Saša Štalekarja, Klemna Čebulja, Roka Možiča, Žigo Šterna in Janija Kovačiča. Rezerva je Uroš Planinšič.