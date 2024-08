Pariz 2024: PLAVANJE

"Zelo žal mi je za evropsko prvenstvo v Beogradu. Ne gre za kolajne, v prvi vrsti sem želela preveriti, kako dobro sem trenirala in kje so moje meje, kakšne dosežke res lahko plavam," je še dejala Ljubljančanka, ki jo posamična nastopa čakata 30. julija in 3. avgusta.

"Po eni strani kar čakam, da se sezona konča, da se posvetim fizioterapijam in saniram poškodbo. Pa tudi treningi trenutno ne gredo. Po koroni sem se očitno prezgodaj vrnila v bazen in v teh dneh treniram le v omejenem obsegu," je tik pred odhodom v deželo galskih petelinov povedala 24-letna plavalka ljubljanske Olimpije.

Glede na osebne rekorde je med kandidati za polfinale, če ji bo spet uspelo ujeti formo. "Letos res nimam sreče s poškodbami in boleznimi," je na predstavitvi reprezentance povedala plavalka, a dodala, da ostaja optimistična. "Vem, kaj sem delala na treningih in tega mi nihče ne more vzeti in komaj čakam na tekme. Imam končni cilj, ki ga letos še nisem dosegla, in to me žene naprej. Vedno sem se pobrala in vem, da se bom tudi zdaj."

Skupaj z Mariborčanko Katjo Fain, Ravenčanko Janjo Šegel in Radovljičanko Tjašo Pintar pa bodo uvodni dan iger nastopile tudi v štafeti 4 x 100 m prosto. Finale bi bilo sicer nerealno pričakovati ob tem, da Feinova forme v zadnjih dveh sezonah nikakor ne najde, pa tudi Šeglova ne dosega novih osebnih rekordov.

27-letna Tjaša Pintar je zagrabila ponujeno in si v slovenskem internem boju, predvsem z mlado Korošico Hano Sekuti, zagotovila še en olimpijski nastop, preden se vrne v ZDA, kjer je vpisala doktorski študij. Štafetni cilj ostaja le čim boljši izid.

V moški konkurenci so se Peter John Stevens, Anže Ferš Eržen, Primož Šenica Pavletič in Sašo Boškan udarili za mesto na olimpijskih igrah, ki je pripadlo najboljšemu Boškanu iz kranjskega Triglava. Gre za eno kvoto, ki pripada državi brez plavalca z olimpijsko normo. S takim izhodiščem bo to za 22-letnega Boškana predvsem dobra izkušnja pred nadaljevanjem kariere.