Pariz 2024: MOŠKA ROKOMETNA REPREZENTANCA

Moška rokometna reprezentanca se je pred 24 leti zapisala v zgodovino in kot prva med ekipnimi športi v Sloveniji nastopila na poletnih olimpijskih igrah.

Olimpijsko premiero v Avstraliji je pod vodstvom selektorja Leopolda Jerasa končala na osmem mestu, štiri leta kasneje je bila v zibelki olimpizma pod taktirko Toneta Tislja 11., v karnevalskem Riu pa je pod selektorskim mandatom Črnogorca Veselina Vujovića v četrtfinalu izgubila proti Danski, ki je v nadaljevanju turnirja osvojila odličje najbolj žlahtnega leska.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so pot do letošnjih poletnih olimpijskih igrah začeli na januarskem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Končno šesto mesto jim je prineslo nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev, ki so bili na sporedu sredi marca.

Slovenija je v španskem Granollersu osvojila drugo mesto, potem ko je premagala Brazilijo s 27:26 in Bahrajn z 32:26 ter izgubila proti Španiji z 22:32.

V Zormanovem kadru za letošnje olimpijske igre je kar sedem igralcev, ki so pred osmimi leti nastopili že v Riu de Janeiru. To so vratar Urban Lesjak, krožna napadalca Blaž Blagotinšek in Matej Gaber, krilni igralec Blaž Janc ter zunanji igralci Dean Bombač, Jure Dolenec in Miha Zarabec.

Zorman, ki je bil pred osmimi leti tudi sam v slovenskem igralskem kadru v Braziliji, bo v Parizu peljal še vratarja Klemna Ferlina, krilne igralce Staša Jovičića Slatinka, Tilna Kodrina in Domna Novaka, ter zunanje igralce Boruta Mačkovška, Aleksa Vlaha, Nejca Cehteta.

Slovenija bo v prvem delu tekmovanja nastopila v skupini A. Med 27. julijem in 4. avgustom se bo vsak drugi dan v dvorani Paris Expo Porte de Versailles pomerila proti Španiji (tekma se bo pričela ob 9.00), Hrvaški (11.00), Švedski (16.00), Japonski (19.00) in Nemčiji (14.00).

V četrtfinale bodo napredovale reprezentance od prvega do četrtega mesta, ki se bodo nato na tekmah na izločanje pomerile z najboljšimi štirimi iz skupine B, kjer bodo nastopile Francija, Danska, Norveška, Madžarska, Egipt in Argentina.

Prvi del olimpijskega turnirja bo na sporedu v francoski prestolnici, drugi pa na stadionu Pierre Mauroy v Lillu, ki bo za rokometne potrebe sprejel 26.000 gledalcev. Četrtfinalne tekme v Lillu, ki je približno 200 km oddaljen od Pariza, bodo na sporedu 7., polfinalni 9., tekmi za prvo in tretje mesto pa 11. avgusta.

Na dosedanjih olimpijskih igrah je bila najbolj uspešna Francija, ki je osvojila tri zlate kolajne. Nekdanji Sovjetska zveza in Jugoslavija ter Hrvaška so zmagale po dvakrat, Nemčija, Danska, Rusija in nekdanja Vzhodna Nemčija pa po enkrat. V Barceloni 1992 je pod olimpijsko zastavo slavila Rusija.