Pariz 2024: ŽENSKA ROKOMETNA REPREZENTANCA

Ženski rokometni olimpijski turnir se bo v Parizu začel še pred slovesnim odprtjem iger, in sicer 25. julija, trajal pa bo do 10. avgusta. Tekme skupinskega dela bodo v razstaviščnem centru Paris Expo Porte de Versailles, izločilni boji in dvoboji za medalje pa bodo na stadionu Pierre Mauroy v Lillu.

Varovanke črnogorskega stratega na slovenski klopi Dragana Adžića so si premierni nastop na OI zagotovile letos aprila v nemškem Neu-Ulmu, ko so ujele še zadnjo vstopnico za Pariz. V Nemčiji so Slovenke najprej izgubile proti gostiteljicam, nato pa so z zmagama nad Paragvajem in Črno goro potrdile uvrstitev na olimpijado z drugim mestom na turnirju. Slovenija bo tako ena izmed osmih držav, ki bo imela v rokometu predstavnika v obeh konkurencah.

Slovenske rokometašice bodo ob svojem premiernem nastopu na igrah igrale v skupini A skupaj z Norveško, Nemčijo, Švedsko, Dansko in Južno Korejo. Slovenke tako čaka precej zahtevna skupina s tremi favoriziranimi tekmicami s severa Evrope. Prvi test bodo Danke v četrtek, 25. julija, ob 9. uri zjutraj.

Sledi nekaj premora, nova tekma pa slovenske rokometašice čaka v nedeljo, 28. julija, ko se bodo ob 11. uri merile z Južno Korejo. Nato sledijo še tekme z Nemčijo (30. julij ob 9. uri), Norveško (1. avgust ob 21. uri) in Švedsko (3. avgust ob 16. uri).

V izločilne boje oziroma v četrtfinale bodo napredovale prve štiri ekipe iz obeh skupin. Četrtfinalni dvoboji so na sporedu v torek, 6. avgusta. Polfinalna dvoboja bosta dva dni kasneje, tekma za tretje mesto in veliki finale pa v soboto, 10. avgusta.

Na zadnjem seznamu igralk selektorja Adžića so: Ana Abina, Ema Abina, Ana Gros, Valentina Tina Klemenčič, Barbara Lazović, Nataša Ljepoja, Tamara Mavsar, Elizabeth Omoregie, Amra Pandžić, Nina Spreitzer, Tjaša Stanko, Maja Svetik, Alja Varagić, Manca Vojnovič.