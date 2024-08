Pariz 2024: ŠPORTNA GIMNASTIKA

22-letna članica gimnastičnega društvo Zelena Jama iz Ljubljane bo peta tekmovalka samostojne Slovenije, ki bo nastopila na olimpijskih igrah. Pred njo je to uspelo Mojci Mavrič (Sydney, 2000), Adeli Šajn (Peking, 2008), Saši Golob (London, 2012) in Teji Belak (Rio de Janeiro, 2016).

Mesto med 318 telovadci v Parizu (192 v športni gimnastiki, 94 v ritmični gimnastiki in 32 na trampolinu) si je Lucija Hribar zagotovila prek mnogoboja na svetovnem prvenstvu v Antwerpnu oktobra lani.

V Parizu jo kvalifikacije čakajo 28. julija ob 18. uri, finali po orodjih pa so na sporedu 1. avgusta. "Moja želja je, da vsa orodja opravim brez padca in da mi to prinese čim boljšo uvrstitev," je za STA Povedala Lucija Hribar.

"Zelo se veselim tudi vzdušja na olimpijskih igrah, predvsem pa svojih nastopov, ki bodo v istem turnusu kot Francozinje, tako da bo dvorana nabito polna gledalcev," je dodala varovanka trenerke Nataše Retelj.

Njeno najljubše orodje je dvovišinska bradlja, na gredi pravi, da najraje tekmuje, nekaj lepih predstav je prikazala tudi v parterju, najmanj domača pa je v preskoku.

"Menim, da so za vsakega, ki se mlad začne ukvarjati s športom, največje sanje, da bi nekoč šel na olimpijske igre. Pa niso za vsakega pomembne le medalje. Za nas je ogromno že to, da bomo tam, da bomo sodelovali, da bomo del tega," je bila iskrena Reteljeva.

Športna gimnastika je sestavljena iz individualnih tekmovanj na različnih orodjih ter ekipnega tekmovanja na orodjih po spolu. Moški tekmujejo v parterju, konju z ročaji, obročih, preskoku, bradlji in na drogu, ženske pa v preskoku, dvovišinski bradlji, gredi in parterju.